JUST’N’FEST 2023 EDITION IV Rue des Primevères Saint-Just, 21 octobre 2023, Saint-Just.

Saint-Just,Hérault

► FESTIVAL ROCK/METAL IVème EDITION

Concerts de : BUKOWSKI / STENGAH / NZGL / TH3ORY / UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE / SANGHAM / HEADKEYZ / THE BUNDIES

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/we-rock/evenements/just-n-fest-2023

Prévente : 20€

Sur place : 23€

Moins de 15 ans : 12€

Moins de 10 ans : Gratuit

Marché « They Rock » : Entrée Libre.

Rue des Primevères

Saint-Just 34400 Hérault Occitanie



? FESTIVAL ROCK/METAL IVth EDITION

Concerts by : BUKOWSKI / STENGAH / NZGL / TH3ORY / UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE / SANGHAM / HEADKEYZ / THE BUNDIES

Tickets at: https://www.helloasso.com/associations/we-rock/evenements/just-n-fest-2023

Pre-sale : 20?

On-site: 23?

Under 15s: 12?

Under 10s: Free

They Rock » market: Free admission

? FESTIVAL ROCK/METAL IVª EDICIÓN

Conciertos de : BUKOWSKI / STENGAH / NZGL / TH3ORY / CONOCIMIENTO INCÓMODO / SANGHAM / HEADKEYZ / THE BUNDIES

Entradas en: https://www.helloasso.com/associations/we-rock/evenements/just-n-fest-2023

Venta anticipada: 20 euros

En el recinto: 23?

Menores de 15 años: 12

Menores de 10 años: gratis

They Rock Market: Entrada gratuita

? ROCK/METAL FESTIVAL IV. EDITION

Konzerte von : BUKOWSKI / STENGAH / NZGL / TH3ORY / UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE / SANGHAM / HEADKEYZ / THE BUNDIES

Kartenverkauf: https://www.helloasso.com/associations/we-rock/evenements/just-n-fest-2023

Vorverkauf: 20?

Vor Ort: 23?

Unter 15 Jahren : 12?

Kinder unter 10 Jahren: Kostenlos

Markt « They Rock »: Freier Eintritt

