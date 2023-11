Xavier Stubbe « Papy Stub » Concert et gouter de noël Rue des Prés Neuvy-le-Roi, 14 décembre 2024, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

Xavier Stubbe revient avec un huitième album dans lequel il incarne le personnage de Papy Stub : gagnant officiel du concours des papys..

2024-12-14

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Xavier Stubbe is back with his eighth album as Papy Stub, the official winner of the Grandpa Contest.

Xavier Stubbe vuelve con su octavo álbum, protagonizado por Papy Stub, el ganador oficial del Concurso del Abuelo.

Xavier Stubbe kehrt mit einem achten Album zurück, in dem er die Figur des Opa Stub verkörpert: den offiziellen Gewinner des Opa-Wettbewerbs.

