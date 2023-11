[Journées Européennes du patrimoine] Musée et exposition à Neuvy-le-Roi Rue des Prés Neuvy-le-Roi Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Neuvy-le-Roi [Journées Européennes du patrimoine] Musée et exposition à Neuvy-le-Roi Rue des Prés Neuvy-le-Roi, 21 septembre 2024, Neuvy-le-Roi. Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire Musée Novicien – Chapelle Saint Andrée

Exposition de photos anciennes.

2024-09-21 fin : 2024-09-22 . .

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Musée Novicien – Chapelle Saint Andrée

Exhibition of old photos Musée Novicien – Capilla de Saint Andrée

Exposición de fotos antiguas Novizianisches Museum – Kapelle Saint Andrée

Ausstellung alter Fotos

