Concerts journée Rock Rue des Prés Neuvy-le-Roi, 25 mai 2024, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

15h: Captain Parade « Le pogo des marmots » : rock jeune public

Captain Parade n’a qu’une idée en tête, partager sa passion pour la rock’n’roll attitude !

Un spectacle musical aux allures de leçon vitaminée pour les enfants à partir de 5 ans.

20h30: Soirée rock avec Oak veins+ the sidewalk bandits.

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . 6 EUR.

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



3pm: Captain Parade « Le pogo des marmots »: rock for young audiences

Captain Parade is all about sharing his passion for the rock?n?roll attitude!

A vitamin-packed musical lesson for children aged 5 and over.

8:30pm: Rock night with Oak veins+ the sidewalk bandits

15.00 h: Captain Parade « Le pogo des marmots »: rock para el público joven

Captain Parade se dedica a compartir su pasión por el rock?n?roll

Es un espectáculo musical con una lección vitaminada para niños a partir de 5 años.

20.30 h: Noche de rock con Oak veins + the sidewalk bandits

15h: Captain Parade » Le pogo des marmots » : Rock für junge Zuschauer

Captain Parade hat nur eine Idee im Kopf, nämlich seine Leidenschaft für die Rock’n’Roll-Attitüde zu teilen!

Ein musikalisches Spektakel in Form einer Vitaminstunde für Kinder ab 5 Jahren.

20.30 Uhr: Rockabend mit Oak veins+ the sidewalk bandits

Mise à jour le 2023-10-23 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan