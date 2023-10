[Festival Femmes en campagne] – « Le temps des sardines » Rue des Prés Neuvy-le-Roi, 16 mars 2024, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

« Le temps des sardines » 14 chansons-pas-chantées de Klaire fait Grr

Un show comico-poético-musical avec un micro à la main et un-e pianiste sous le coude..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . 15 EUR.

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Le temps des sardines » (Sardine time) 14 songs-not-sung by Klaire fait Grr

A comic-poetic-musical show with a microphone in hand and a pianist at the ready.

« Le temps des sardines » (El tiempo de las sardinas) – 14 canciones sin cantar de Klaire fait Grr

Un espectáculo cómico-poético-musical con un micrófono en la mano y un pianista bajo el codo.

« Die Zeit der Sardinen » 14 nicht erpresste Lieder von Klaire fait Grr

Eine Comic-Poetry-Musical-Show mit einem Mikrofon in der Hand und einem/r Pianisten/in unter dem Arm.

Mise à jour le 2023-10-23 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan