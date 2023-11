Little Rina- cabaret diner-concert rue des prés Neuvy-le-Roi, 10 février 2024, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

Ce petit bout de femme au timbre de voix subtil déborde d’énergie. Elle vous emmènera avec ses musiciens les « Gasoline Bros » et leur « cool attitude » dans le swing et le rock’ n roll américain d’après-guerre.

Une équipe pétaradante qui en a sous le capot !.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 21:30:00. 15 EUR.

rue des prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This little lady with a subtle voice is bursting with energy. She and her musicians, the « Gasoline Bros », will take you back to post-war American swing and rock ‘n’ roll with their cool attitude.

A firecracker of a team!

Esta pequeña dama de voz sutil rebosa energía. Ella y sus músicos, los Gasoline Bros, te harán retroceder en el tiempo hasta el swing y el rock ‘n’ roll americanos de posguerra con su actitud chulesca.

Es un equipo explosivo

Diese kleine Frau mit dem subtilen Timbre ihrer Stimme sprüht vor Energie. Sie und ihre Musiker, die « Gasoline Bros », entführen Sie mit ihrer « cool attitude » in den Swing und den amerikanischen Rock’n’Roll der Nachkriegszeit.

Ein feuriges Team, das es faustdick hinter den Ohren hat!

Mise à jour le 2023-10-23 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan