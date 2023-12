Concert de Noël des Chanterelles du Bras d’Or et du Pays de Montreuil Rue des Préaux Ville-Basse Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

fin : 2023-12-22 . Concert de Noël 2023

Les Chanterelles du Bras d’Or et du Pays de Montreuil

Vendredi 22 décembre à 20h30

En l’Eglise Saint Josse-au-Val de Montreuil sur mer, les Chanterelles du Bras d’or et du Pays de Montreuil vous proposent un répertoire de chansons sur le thème de l’enfance. Concert gratuit.

Vente de programmes au profit des restos du cœur .

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

