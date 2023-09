Atelier de peinture : Guirlandes florales encadré par Laurence Forbin rue des pradelles La Celle-Dunoise, 7 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Pendant sa résidence de création Laurence Forbin propose un atelier d’art plastique où chacun.e découvrira la technique des guirlandes de papier en semi volume inspirées du végétal et du floral.

Centré sur un travail de dessin et de peinture dans la nature, cet atelier, entre peinture et ciseaux, s’adresse à tous et toutes de 7 à 87 ans.

Le matériel est fourni. Participation 5 euros par adulte (gratuit pour les enfants)

Inscription obligatoire. Rens 09 51 14 59 80.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:30:00. EUR.

rue des pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



During her creative residency, Laurence Forbin offers a plastic arts workshop where everyone can discover the technique of semi-voluminous paper garlands inspired by plants and flowers.

Centered on drawing and painting in nature, this workshop is for everyone from 7 to 87 years old.

Materials provided. Fees: 5 euros per adult (free for children)

Registration required. Rens 09 51 14 59 80

Durante su residencia, Laurence Forbin impartirá un taller artístico en el que los participantes aprenderán a hacer guirnaldas de papel semivoluminosas inspiradas en plantas y flores.

Centrado en el dibujo y la pintura en la naturaleza, este taller es para todos los públicos de 7 a 87 años.

Materiales proporcionados. Coste: 5 euros por adulto (niños gratis)

Inscripción obligatoria. Rens 09 51 14 59 80

Während ihres Aufenthalts bietet Laurence Forbin einen Workshop für plastische Kunst an, in dem jeder die Technik der Papiergirlanden im Halbvolumen entdecken kann, die von Pflanzen und Blumen inspiriert sind.

Dieser Workshop, der sich auf Zeichnen und Malen in der Natur konzentriert, richtet sich an alle zwischen 7 und 87 Jahren.

Das Material wird zur Verfügung gestellt. Teilnahmegebühr 5 Euro pro Erwachsener (Kinder kostenlos)

Eine Anmeldung ist erforderlich. Rens 09 51 14 59 80

Mise à jour le 2023-09-26 par Creuse Tourisme