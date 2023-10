FRISSONS AU PARC – HALLOWEEN 2023 rue des pointes Le Crès, 31 octobre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Lorsque la nuit d’Halloween enveloppe le Parc Robert, une transformation magique s’opère : les ombres mystérieuses, les lumières vacillantes et les créatures cachées dans la végétation créent une atmosphère digne d’un conte de sorcières !.

2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

rue des pointes

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



When Halloween night envelops Parc Robert, a magical transformation takes place: mysterious shadows, flickering lights and creatures hidden in the vegetation create an atmosphere worthy of a witch’s tale!

Cuando la noche de Halloween envuelve el Parc Robert, se produce una transformación mágica: sombras misteriosas, luces parpadeantes y criaturas ocultas en la vegetación crean una atmósfera digna de un cuento de brujas

Wenn die Halloween-Nacht den Robert Park einhüllt, vollzieht sich eine magische Verwandlung: Geheimnisvolle Schatten, flackernde Lichter und in der Vegetation verborgene Kreaturen schaffen eine Atmosphäre wie in einem Hexenmärchen!

