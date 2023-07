Opérette Les maris de Ginette Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche, 2 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

À l’occasion du centième anniversaire de la mort de Félix Fourdrain (1880-1923), compositeur français, le Festival Opération Opérette en Limousin, Opus 6, présente Les Maris de Ginette, opérette en 3 actes sur un livret de Henri Kéroul et Albert Barré, créée le 18 novembre 1916 au théâtre de l’Apollo à Paris. Les amateurs du genre et les curieux pourront découvrir une œuvre ravissante, caractérisée par une musique joyeuse et raffinée sur un texte plein de fantaisie, de drôlerie, de quiproquos et de rebondissements n’engendrant pas la mélancolie. Elle sera interprétée avec conviction et engagement par la troupe de chanteurs-comédiens de la compagnie limousine la Follembûche..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Rue des Plaisances Salle Attane

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the 100th anniversary of the death of French composer Félix Fourdrain (1880-1923), the Festival Opération Opérette en Limousin, Opus 6, presents Les Maris de Ginette, a 3-act operetta based on a libretto by Henri Kéroul and Albert Barré, premiered on November 18, 1916 at the Théâtre de l?Apollo in Paris. Lovers of the genre and the curious will be able to discover a delightful work, characterized by joyful, refined music set to a text full of fantasy, fun, misunderstandings and twists and turns that don’t engender melancholy. It will be performed with conviction and commitment by the troupe of singer-actors from the Limousin company La Follembûche.

Con motivo del centenario de la muerte del compositor francés Félix Fourdrain (1880-1923), el Festival Opération Opérette en Limousin, Opus 6, presenta Les Maris de Ginette, opereta en 3 actos basada en un libreto de Henri Kéroul y Albert Barré, estrenada el 18 de noviembre de 1916 en el Théâtre de l’Apollo de París. Los amantes del género y los curiosos podrán descubrir una obra deliciosa, caracterizada por una música alegre y refinada ambientada en un texto lleno de fantasía, humor, malentendidos y giros que no engendran melancolía. Será interpretada con convicción y compromiso por el grupo de cantantes-actores de la compañía lemosina La Follembûche.

Todestag des französischen Komponisten Félix Fourdrain (1880-1923) präsentiert das Festival Opération Opérette en Limousin, Opus 6, Les Maris de Ginette, eine Operette in 3 Akten mit einem Libretto von Henri Kéroul und Albert Barré, die am 18. November 1916 im Apollo-Theater in Paris uraufgeführt wurde. Liebhaber des Genres und Neugierige können ein hinreißendes Werk entdecken, das sich durch eine fröhliche und raffinierte Musik zu einem Text voller Phantasie, Witz, Missverständnissen und Wendungen auszeichnet, ohne dabei melancholisch zu werden. Es wird mit Überzeugung und Engagement von der Sänger- und Schauspielertruppe des Limousinen-Ensembles La Follembûche vorgetragen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Saint-Yrieix