Concert thé dansant Rue des Plaines de Manaud Égletons, 1 décembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Concert thé dansant animé par Patrice Rivière et son orchestre.

12€ l’entrée avec boisson offerte et petite douceur au goûter.

De 14h30 à 19h30.

Réservations obligatoires au 06 37 38 03 73 ou 06 46 20 77 92..

Rue des Plaines de Manaud

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tea-dance concert with Patrice Rivière and his orchestra.

12? admission with complimentary drink and snack.

From 2.30pm to 7.30pm.

Reservations essential on 06 37 38 03 73 or 06 46 20 77 92.

Concierto Tea-dance con Patrice Rivière y su orquesta.

entrada de 12 euros con bebida y aperitivo de cortesía.

De 14.30 a 19.30 h.

Imprescindible reservar llamando al 06 37 38 03 73 o al 06 46 20 77 92.

Konzert mit Tanztee unter der Leitung von Patrice Rivière und seinem Orchester.

12? Eintritt mit kostenlosen Getränken und kleinen Snacks.

Von 14:30 bis 19:30 Uhr.

Reservierungen sind erforderlich unter 06 37 38 03 73 oder 06 46 20 77 92.

