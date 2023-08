Journées du Patrimoine – La ZNIEFF de la rue des Plaies Rue des Plaies Verrières Catégories d’Évènement: Orne

Verrières Journées du Patrimoine – La ZNIEFF de la rue des Plaies Rue des Plaies Verrières, 17 septembre 2023, Verrières. Verrières,Orne Visite naturaliste : les auxiliaires et les ravageurs du verger..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Rue des Plaies

Verrières 61110 Orne Normandie



Nature tour: orchard helpers and pests. Recorrido por la naturaleza: ayudantes y plagas del huerto. Naturkundliche Führung: Nützlinge und Schädlinge im Obstgarten. Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Orne, Verrières Autres Lieu Rue des Plaies Adresse Rue des Plaies Ville Verrières Departement Orne Lieu Ville Rue des Plaies Verrières latitude longitude 48.39147;0.76298

Rue des Plaies Verrières Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verrieres/