TROPHÉE TAURIN 2023 – ST. GEORGES D’ORQUES Rue des Pilettes Saint-Georges-d’Orques Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Georges-d'Orques TROPHÉE TAURIN 2023 – ST. GEORGES D’ORQUES Rue des Pilettes Saint-Georges-d’Orques, 2 juillet 2023, Saint-Georges-d'Orques. Saint-Georges-d’Orques,Hérault Le Trophée taurin Montpellier Méditerranée Métropole revient en 2023 pour une nouvelle édition pour désigner le meilleur raseteur..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Rue des Pilettes

Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-06-21 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Georges-d'Orques Autres Lieu Rue des Pilettes Adresse Rue des Pilettes Ville Saint-Georges-d'Orques Departement Hérault Lieu Ville Rue des Pilettes Saint-Georges-d'Orques

Rue des Pilettes Saint-Georges-d'Orques Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-d'orques/