SPECTACLE DE MAGIE FORTICHE & FASTOCHE Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire, 12 novembre 2023, Saint-Georges-sur-Loire.

Saint-Georges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Participez à un spectacle familial magique, rythmé, visuel et interactif ! A travers cette « Comédie Magicale », découvrez des tours et numéros visuels et originaux, des apparitions/disparitions, des effets spéciaux et pyrotechniques. Un spectacle tout en poésie, humour, danse et chant !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:30:00. EUR.

Rue des Peupliers Salle Beausite

Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take part in a magical, rhythmic, visual and interactive family show! In this « Comédie Magicale », discover original visual tricks and acts, apparitions/disappearances, special effects and pyrotechnics. A show full of poetry, humor, dance and song!

Participe en un espectáculo familiar mágico, rítmico, visual e interactivo En esta « Comédie Magicale », descubra trucos y números visuales originales, apariciones/desapariciones, efectos especiales y pirotecnia. Un espectáculo lleno de poesía, humor, danza y canciones

Nehmen Sie an einer magischen, rhythmischen, visuellen und interaktiven Familienshow teil! Entdecken Sie in dieser « Comédie Magicale » visuelle und originelle Tricks und Nummern, Erscheinungen/Verschwinden, Spezialeffekte und Pyrotechnik. Eine Show voller Poesie, Humor, Tanz und Gesang!

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire