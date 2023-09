Conférence : Rachel Carson, pionnière de l’écologie Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 11 avril 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Biologiste de formation, Rachel Carson alertée par des ornithologues étonnés de trouver

tant d’oiseaux morts, enquête sur les pesticides et autres insecticides et dénonce l’usage abusif du DDT, finalement interdit. Mais d’autres produits toxiques ont vu le jour… Son combat a-t-il été inutile ?.

2024-04-11 fin : 2024-04-11 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Trained as a biologist, Rachel Carson was alerted by ornithologists who were astonished to find so many dead birds

to find so many dead birds, investigated pesticides and other insecticides and denounced the abusive use of DDT, which was finally banned. But other toxic products also appeared? Was his fight in vain?

Bióloga de formación, Rachel Carson fue alertada por ornitólogos asombrados de encontrar tantos pájaros muertos

investigó los pesticidas y otros insecticidas y denunció el uso abusivo del DDT, que finalmente fue prohibido. Pero ¿han aparecido otros productos tóxicos? ¿Fue en vano su lucha?

Rachel Carson, eine ausgebildete Biologin, wurde von Ornithologen alarmiert, die sich über den Fund von

sie untersucht Pestizide und andere Insektizide und prangert den Missbrauch von DDT an, das schließlich verboten wurde. Aber es wurden auch andere Giftstoffe entwickelt War sein Kampf umsonst?

Mise à jour le 2023-09-22 par Maison du Thouarsais