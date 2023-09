Conférence : Les obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la concorde à Paris Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 4 avril 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Qu’est-ce qu’un obélisque ? Pourquoi et comment les Égyptiens ont-ils fait pour les tailler, les transporter, les ériger ? Quels sont leurs sens, leurs histoires, leur actualité de l’antiquité à nos jours ? Les obélisques se dressent sur tous les continents. Qu’en est-il de celui de la Concorde?.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

What is an obelisk? Why and how did the Egyptians carve, transport and erect them? What are their meanings, their stories, their relevance from antiquity to the present day? Obelisks stand on every continent. What about the one at La Concorde?

¿Qué es un obelisco? ¿Por qué y cómo los tallaban, transportaban y erigían los egipcios? ¿Cuáles son sus significados, sus historias, su relevancia desde la Antigüedad hasta nuestros días? Hay obeliscos en todos los continentes. ¿Y el de la Concordia?

Was ist ein Obelisk? Warum und wie haben die Ägypter sie geschnitzt, transportiert und aufgestellt? Was sind ihre Bedeutung, ihre Geschichten und ihre Aktualität von der Antike bis heute? Obelisken stehen auf allen Kontinenten. Was ist mit dem Obelisken auf der Concorde?

