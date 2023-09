Conférence : l’inflammation, ange ou démon Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 28 mars 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

L’inflammation est un phénomène connu comme un mécanisme négatif. C’est un système de défense dont l’objectif est de protéger les tissus environnants, de nettoyer et réparer l’organe lésé. De l’Antiquité et jusqu’aux découvertes les plus récentes, la conférence évoquera ses différentes facettes..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Inflammation is a phenomenon known as a negative mechanism. It is a defense system whose aim is to protect surrounding tissues, and to cleanse and repair damaged organs. From ancient times to the most recent discoveries, the conference will explore its various facets.

La inflamación es un fenómeno conocido como mecanismo negativo. Se trata de un sistema de defensa cuyo objetivo es proteger los tejidos circundantes y limpiar y reparar el órgano dañado. Desde la antigüedad hasta los descubrimientos más recientes, esta conferencia explorará sus diversas facetas.

Die Entzündung ist ein Phänomen, das als negativer Mechanismus bekannt ist. Sie ist ein Abwehrsystem, dessen Ziel es ist, das umliegende Gewebe zu schützen, das verletzte Organ zu reinigen und zu reparieren. Von der Antike bis zu den jüngsten Entdeckungen wird der Vortrag die verschiedenen Facetten der Entzündung beleuchten.

Mise à jour le 2023-09-22 par Maison du Thouarsais