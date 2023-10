Conférence : par les temps qui courent Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 21 mars 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Bien que ce ne soit pas dans «l’air du temps», nous partirons, comme Proust «à la recherche du temps perdu». Nos anciennes sociétés fondées sur la durée ne sont plus et

deviennent des sociétés crispées sur l’instant. Le temps ne passe plus, ne s’écoule plus ; il s’invite, il se fabrique, il s’impose.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Although it’s not in the « zeitgeist », like Proust, we’re going « in search of lost time ». Our old societies based on duration are no longer and

and are becoming instant-centric. Time no longer passes, no longer flows; it invites itself, it manufactures itself, it imposes itself

Aunque no esté en el « zeitgeist », como Proust iremos « en busca del tiempo perdido ». Nuestras antiguas sociedades basadas en la duración ya no lo son y

y se están convirtiendo en sociedades que se fijan en el momento. El tiempo ya no pasa, ya no fluye; se invita, se hace, se impone

Obwohl es nicht dem « Zeitgeist » entspricht, werden wir uns wie Proust « auf die Suche nach der verlorenen Zeit » begeben. Unsere alten, auf Dauer basierenden Gesellschaften sind nicht mehr und

werden zu Gesellschaften, die auf den Augenblick fixiert sind. Die Zeit vergeht nicht mehr, sie fließt nicht mehr; sie lädt sich ein, sie wird hergestellt, sie drängt sich auf

