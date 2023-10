Conférence : Le costume de cour en Europe à lépoque de Louis XV Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 14 mars 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Le costume de cour est celui que les souverains et leurs proches portent lors de cérémonies solennelles. Destiné à en imposer, il est aussi un instrument de pouvoir. En Europe, c’est la cour de France qui donne le ton et les autres souverains suivent..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Court costumes are worn by sovereigns and their entourages for solemn ceremonies. Intended to impose, it is also an instrument of power. In Europe, the French court set the tone, with other sovereigns following suit.

El traje de corte es el que llevan los soberanos y sus séquitos durante las ceremonias solemnes. El traje de corte era un instrumento de poder. En Europa, fue la corte francesa la que marcó la pauta, y otros soberanos siguieron su ejemplo.

Das Hofkostüm ist die Kleidung, die Herrscher und ihre Angehörigen bei feierlichen Anlässen tragen. Sie sind dazu bestimmt, Eindruck zu schinden, aber auch ein Machtinstrument. In Europa gibt der französische Hof den Ton an und die anderen Herrscher folgen ihm.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais