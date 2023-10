Conférence : La maitrise des dépenses de l’État, entre nécessité et réalité Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 15 février 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

L’État est censé maîtriser ses dépenses pour satisfaire à l’exigence de saine gestion. Mais si, en «temps normal», l’objectif est une réduction maîtrisée des dépenses publiques ce concept semble relégué au 2nd plan lorsque des circonstances le conduise à assumer une hausse exorbitante de ses charges.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The State is supposed to control its expenditure in order to satisfy the requirement for sound management. But if, in « normal times », the objective is a controlled reduction in public spending, this concept seems to be relegated to 2nd place when circumstances lead it to assume an exorbitant increase in its expenses

Se supone que el Estado debe controlar sus gastos para satisfacer la exigencia de una buena gestión. Pero si, en « tiempos normales », el objetivo es una reducción controlada del gasto público, este concepto parece quedar relegado a un segundo plano cuando las circunstancias le llevan a asumir un aumento desorbitado de sus cargas

Der Staat soll seine Ausgaben unter Kontrolle halten, um der Forderung nach einer soliden Verwaltung nachzukommen. In « normalen Zeiten » besteht das Ziel darin, die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten, doch dieses Konzept scheint in den Hintergrund zu treten, wenn Umstände eintreten, die zu einem exorbitanten Anstieg der Ausgaben führen

