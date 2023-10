Conférence : Jacques Tati et les trente glorieuses Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 8 février 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

La qualité du comique de Jacques Tati n’est plus à démontrer. Mais il convient de mettre en évidence un aspect remarquable de son œuvre : sa valeur de témoignage. Admirés par les plus grands cinéastes, il a rendu compte de l’évolution prodigieuse qui a caractérisé la France des Trente glorieuses..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The quality of Jacques Tati?s comedy is well established. But it is worth highlighting a remarkable aspect of his work: its testimonial value. Admired by some of the world?s greatest filmmakers, he captured the prodigious evolution that characterized France during the Thirty Glorious Years.

La calidad de la comedia de Jacques Tati no necesita más demostración. Pero merece la pena destacar un aspecto notable de su obra: su valor testimonial. Admirado por los más grandes cineastas, ha sabido captar la prodigiosa evolución que caracterizó a Francia durante los Treinta Años Gloriosos.

Die Qualität von Jacques Tatis Komik ist unbestritten. Aber es ist angebracht, einen bemerkenswerten Aspekt seines Werks hervorzuheben: seinen Wert als Zeugnis. Von den größten Filmemachern bewundert, berichtete er von der ungeheuren Entwicklung, die das Frankreich der « Trente glorieuses » kennzeichnete.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais