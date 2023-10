Conférence : Philippe Glass, du minimalisme au romantisme Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 25 janvier 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Philip Glass est un des plus importants compositeurs américains d’aujourd’hui, célèbre pour ses nombreuses musiques de film, ses Études pour piano et ses nombreux opéras. Sa musique a quitté son aspect minimaliste pour atteindre une sorte de néo-romantisme intemporel..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Philip Glass is one of today?s most important American composers, famous for his numerous film scores, piano Études and operas. His music has evolved from minimalist to a kind of timeless neo-romanticism.

Philip Glass es uno de los compositores estadounidenses más importantes de la actualidad, famoso por sus numerosas partituras cinematográficas, estudios para piano y óperas. Su música ha evolucionado desde sus raíces minimalistas hasta una especie de neorromanticismo atemporal.

Philip Glass ist einer der bedeutendsten amerikanischen Komponisten der Gegenwart, der für seine zahlreichen Filmmusiken, Klavieretüden und Opern bekannt ist. Seine Musik hat sich von ihrem minimalistischen Aspekt gelöst und eine Art zeitlose Neoromantik erreicht.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais