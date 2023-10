Conférence : La mer noire est-elle européenne ? Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 18 janvier 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Autour de la Mer Noire, la civilisation a toujours été attachée à celle de l’Europe, sans pour autant réfuter des influences culturelles slaves, iraniennes ou ottomanes. Riveraine de la Mer noire, l’Union européenne prend conscience de la complexité des enjeux auxquels elle doit faire face..

2024-01-18 fin : 2024-01-18 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Around the Black Sea, civilization has always been attached to that of Europe, without denying Slavic, Iranian or Ottoman cultural influences. The European Union, which borders the Black Sea, is becoming increasingly aware of the complexity of the challenges it faces.

En torno al Mar Negro, la civilización siempre ha estado ligada a la de Europa, sin negar las influencias culturales eslavas, iraníes u otomanas. La Unión Europea, que limita con el Mar Negro, está tomando conciencia de la complejidad de los problemas a los que se enfrenta.

Die Zivilisation rund um das Schwarze Meer hat sich immer an die europäische angelehnt, ohne jedoch slawische, iranische oder osmanische Einflüsse zu verleugnen. Die Europäische Union, die an das Schwarze Meer angrenzt, ist sich der Komplexität der Herausforderungen bewusst, denen sie sich stellen muss.

