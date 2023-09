Conférence : Salvador Dali grand maniériste : pitre ou génie ? Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 11 janvier 2024, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Dali a ostensiblement soigné son image de pitre. Mais l’artiste puissant, inventif ne l’emporte-t-il pas sur l’irritant farceur ? Dans le Paris des années folles, il participe au mouvement surréaliste, se réfugie aux Etats-Unis, où il diversifie ses activités. Il revient au classissime à Port Lligat.

2024-01-11

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dali ostensibly nurtured his image as a clown. But doesn’t the powerful, inventive artist outweigh the irritating prankster? In the Paris of the Roaring Twenties, he took part in the Surrealist movement and fled to the United States, where he diversified his activities. He returns to the classics in Port Lligat

Dalí cultivó ostensiblemente su imagen de payaso. Pero, ¿acaso el artista poderoso e inventivo no tiene más peso que el bromista irritante? En el París de los locos años veinte, participa en el movimiento surrealista y huye a Estados Unidos, donde diversifica sus actividades. Volvió a los clásicos en Port Lligat

Dali pflegte demonstrativ sein Image als Clown. Aber ist der kraftvolle, erfinderische Künstler nicht stärker als der irritierende Witzbold? Im Paris der Roaring Twenties nahm er an der surrealistischen Bewegung teil, flüchtete in die USA, wo er seine Aktivitäten diversifizierte. In Port Lligat kehrt er zum Klassiker zurück

