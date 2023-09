Conférence : Les arbres voyageurs Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 14 décembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Quel plus bel exemple d’immobilisme que l’arbre ! Pourtant, à l’aube du changement climatique et d’études biologiques, voilà que l’on parle de migration progressive de ces géants végétaux. Contraints ou volontaires, ils ne se contentent plus de prendre racine mais se déplacent en quête du meilleur..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



What better example of immobility than the tree! And yet, on the eve of climate change and biological studies, there is talk of the gradual migration of these plant giants. Whether forced or voluntary, they are no longer content to take root, but are moving in search of the best.

¡Qué mejor ejemplo de inmovilidad que el árbol! Y sin embargo, en vísperas del cambio climático y de los estudios biológicos, se habla de la migración progresiva de estos gigantes vegetales. Forzados o voluntarios, ya no se contentan con echar raíces, sino que se desplazan en busca de lo mejor.

Es gibt kein besseres Beispiel für Stillstand als den Baum Doch im Zuge des Klimawandels und biologischer Studien spricht man von einer allmählichen Wanderung dieser Pflanzenriesen. Sie schlagen nicht mehr nur Wurzeln, sondern wandern auf der Suche nach dem Besten.

