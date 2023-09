Conférence : Molière, Beauchamp, Lully, Charpentier et Louis XIV Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 7 décembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Molière comique, Molière pantomime, Molière librettiste de musique et concepteur avec Lully de comédies-ballets. Mais les deux compères se brouillent et Molière demande au roi un privilège d’exclusivité. Il engage alors le jeune et talentueux musicien Marc-Antoine Charpentier..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Molière comique, Molière pantomime, Molière librettist and designer of comédies-ballets with Lully. But the two had a falling out, and Molière asked the king for exclusive rights. He then hired the talented young musician Marc-Antoine Charpentier.

Molière cómico, Molière pantomima, Molière libretista musical y creador con Lully de las comedias-ballet. Pero los dos se pelearon y Molière pidió al Rey los derechos exclusivos. Entonces contrató al joven músico de talento Marc-Antoine Charpentier.

Molière ist Komiker, Molière Pantomime, Molière ist Musiklibrettist und entwirft zusammen mit Lully Ballettkomödien. Doch die beiden zerstritten sich und Molière bat den König um ein Exklusivrecht. Daraufhin engagierte er den jungen und talentierten Musiker Marc-Antoine Charpentier.

