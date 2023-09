Conférence : De la Rus’ de Kiev à la Russie, aux origines de l’empire des tsars Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 30 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

C’est sur les ruines de la Rus’ kiévienne qu’émerge à l’orée du 14e s. un centre politique promis à un grand avenir, la Principauté de Moscou. À la fin du XV e siècle, Moscou devient la capitale d’un État revendiquant tout à la fois l’héritage de Byzance, de la Rus’kiévienne et de l’empire mongole..

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



At the dawn of the 14th century, the ruins of Kievan Rus? gave rise to the future political center of the Principality of Moscow. By the end of the 15th century, Moscow had become the capital of a state claiming the heritage of Byzantium, Kievan Rus? and the Mongol Empire.

En los albores del siglo XIV, sobre las ruinas de la Rus de Kiev surgió un centro político de gran futuro: el Principado de Moscú. A finales del siglo XV, Moscú se había convertido en la capital de un Estado que reivindicaba la herencia de Bizancio, la Rus de Kiev y el Imperio Mongol.

Jahrhunderts entstand aus den Ruinen der Kiewer Rus ein politisches Zentrum mit einer großen Zukunft, das Fürstentum Moskau. Jahrhunderts wurde Moskau zur Hauptstadt eines Staates, der das Erbe von Byzanz, der Kiewer Rus und des Mongolischen Reiches in sich vereinte.

