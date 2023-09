Conférence : Petite histoire du café Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 23 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Chaque jour il se consomme 2,5 milliards de tasses de café dans le monde entier. Voilà plus de quatre siècles que le café est arrivé en Europe. Cette boisson énergisante, riche en caféine, a rapidement été appréciée au fil du temps, tant pour ses propriétés que pour son caractère social..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every day, 2.5 billion cups of coffee are consumed worldwide. Coffee arrived in Europe over four centuries ago. This energy drink, rich in caffeine, has rapidly gained popularity over the years, as much for its properties as for its social character.

Cada día se consumen en el mundo 2.500 millones de tazas de café. El café llegó a Europa hace más de cuatro siglos. Esta bebida energética, rica en cafeína, se ha popularizado rápidamente con el paso de los años, tanto por sus propiedades como por su carácter social.

Jeden Tag werden auf der ganzen Welt 2,5 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Vor über vier Jahrhunderten kam der Kaffee nach Europa. Der koffeinreiche Energydrink wurde im Laufe der Zeit schnell geschätzt, sowohl wegen seiner Eigenschaften als auch wegen seines sozialen Charakters.

