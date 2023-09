Conférence : L’aventure des terre-neuvas Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 16 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

À la fin du Moyen-âge, la forte demande oblige les pêcheurs à aller chercher leurs proies toujours plus loin. La découverte des bancs de Terre-Neuve, très riches en poisson, déclenche une véritable ruée vers la morue. Chaque année, les voiliers quittaient les ports pour des campagnes très rudes..

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



At the end of the Middle Ages, strong demand forced fishermen to go ever further afield in search of their prey. The discovery of the fish-rich banks of Newfoundland triggered a veritable cod rush. Every year, sailing ships left the harbors for the harshest of campaigns.

A finales de la Edad Media, la fuerte demanda obligó a los pescadores a ir cada vez más lejos en busca de sus presas. El descubrimiento de los bancos de Terranova, ricos en peces, desencadenó una auténtica fiebre del bacalao. Cada año, los veleros partían de los puertos hacia las campañas más duras.

Im späten Mittelalter zwang die hohe Nachfrage die Fischer dazu, ihre Beute immer weiter weg zu suchen. Die Entdeckung der fischreichen Bänke von Neufundland löste einen wahren Run auf den Kabeljau aus. Jedes Jahr verließen die Segelschiffe die Häfen, um sich auf sehr harte Feldzüge zu begeben.

