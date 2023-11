Croque livres Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 15 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Croque livres, c’est le club de lecture de la bibliothèque de Saint Jean de Thouars, vous invite à venir partager vos lectures et découvrir celles des autres participants dans une ambiance conviviale. Un joli moment de partage en vue !.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la bibliothèque

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Croque livres, the Saint Jean de Thouars library’s book club, invites you to come and share your readings and discover those of other participants in a convivial atmosphere. It’s sure to be a great time!

Croque livres, el club de lectura de la biblioteca de Saint Jean de Thouars, le invita a compartir sus lecturas y descubrir las de los demás participantes en un ambiente cordial. ¡Seguro que lo pasará en grande!

Croque livres, der Leseclub der Bibliothek von Saint Jean de Thouars, lädt Sie ein, Ihre Lektüre mit anderen zu teilen und die der anderen Teilnehmer in einer geselligen Atmosphäre zu entdecken. Ein schöner Moment des Austauschs in Sicht!

Mise à jour le 2023-11-10 par Maison du Thouarsais