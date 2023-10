Bourse aux oiseaux exotiques Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 5 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

La Société Ornithologique Nord Deux Sèvres vous invite à cette grande bourse aux oiseaux exotiques où canaris, mandarins, perruches seront mis à l’honneur. Avec présence d’un marchand de graines et accessoires pour oiseaux et d’aliments pour animaux de compagnie..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Rue des Petits Bournais À la salle du temps libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Société Ornithologique Nord Deux Sèvres invites you to this large exotic bird fair, featuring canaries, mandarins and parakeets. There will also be a bird seed, accessories and pet food dealer.

La Société Ornithologique Nord Deux Sèvres le invita a esta gran feria de aves exóticas, con canarios, mandarines y periquitos. También habrá un distribuidor de semillas para pájaros, accesorios y comida para mascotas.

Die Société Ornithologique Nord Deux Sèvres lädt Sie zu dieser großen Börse für exotische Vögel ein, auf der Kanarienvögel, Mandarinenten und Wellensittiche im Mittelpunkt stehen werden. Mit dabei ist ein Händler für Vogelsamen und -zubehör sowie Tiernahrung.

Mise à jour le 2023-10-20 par Maison du Thouarsais