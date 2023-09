Conférence : Quand l’art dérange Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 12 octobre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Les œuvres d’art ont toujours dérangé. L’artiste dérange lorsqu’il perturbe l’ordre établi, quand il bouscule la tradition, quand il tourne le dos à l’art académique et provoque le scandale. L’art dérange enfin et surtout quand il bouscule les consciences, nous invitant à la réflexion..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Works of art have always been disturbing. The artist disturbs when he disrupts the established order, when he upsets tradition, when he turns his back on academic art and provokes scandal. Last but not least, art disturbs when it shakes the conscience, inviting us to reflect.

Las obras de arte siempre han sido perturbadoras. El artista perturba cuando altera el orden establecido, cuando trastorna la tradición, cuando da la espalda al arte académico y provoca el escándalo. Por último, y sobre todo, el arte perturba cuando sacude nuestras conciencias, invitándonos a reflexionar.

Kunstwerke haben schon immer gestört. Künstler stören, wenn sie die etablierte Ordnung stören, wenn sie mit der Tradition brechen, wenn sie der akademischen Kunst den Rücken kehren und einen Skandal provozieren. Kunst stört vor allem dann, wenn sie das Bewusstsein der Menschen erschüttert und sie zum Nachdenken anregt.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais