Conférence : La république de Turquie de 1945 à aujourd’hui Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars, 5 octobre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Pour la lancement de la saison 2022-2023, l’Université Inter Âge invite François BRIZAY pour leur conférence inaugurale. Ce dernier, professeur d’histoire moderne à l’Université de Poitiers, vous propose de vous intéresser à la république de Turquie de 1945 à aujourd’hui..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Rue des Petits Bournais À la Maison du Temps Libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To launch the 2022-2023 season, the Université Inter Âge invites François BRIZAY for their inaugural lecture. Professor of Modern History at the University of Poitiers, François BRIZAY will look at the Republic of Turkey from 1945 to the present day.

Para inaugurar la temporada 2022-2023, la Université Inter Âge invita a François BRIZAY a pronunciar su conferencia inaugural. François BRIZAY, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Poitiers, hará un recorrido por la República de Turquía desde 1945 hasta nuestros días.

Zum Auftakt der Saison 2022-2023 lädt die Université Inter Âge François BRIZAY zu ihrer Eröffnungsvorlesung ein. François BRIZAY, Professor für moderne Geschichte an der Universität Poitiers, wird sich mit der Republik Türkei von 1945 bis heute beschäftigen.

