Soirée Années Folles, le barrage en mode swing ! Rue des Petites Côtes Cuzion, 17 août 2023, Cuzion.

Cuzion,Indre

Soirée « Années Folles », clin d’œil aux musiques et ambiances des Années 20, contemporaines du barrage..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . 5 EUR.

Rue des Petites Côtes

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



Années Folles » evening, a nod to the music and atmosphere of the 1920s, contemporary with the dam.

Velada « Années Folles », un guiño a la música y el ambiente de los años veinte, contemporáneos de la presa.

Abend « Années Folles » (Verrückte Jahre), eine Anspielung auf die Musik und die Stimmung der 20er Jahre, die zeitgleich mit dem Staudamm stattfanden.

