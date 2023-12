Nuit de la lecture Rue des Pelouses Continvoir Catégories d’Évènement: Continvoir

Une Nuit de la lecture, pour la première fois, à Continvoir !

Toute personne est invitée à venir lire un texte, qu’ielle aime, qu’ielle a écrit ou dévoré ! Ensemble recréons l’ambiance des veilles d’antan où l’on écoutait des histoires et des poésies époustouflantes. Nous aurons le plaisir d’avoir un auteur invité, qui lira plusieurs de ses textes : Raphaël Laiguillée sera en effet parmi nous pour toute la soirée. L’ensemble PTYX sera également présent et de la musique sera improvisée en direct pour accompagner les lectures. Venez partager votre panier repas. Une soupe vous sera offerte à toute heure.

