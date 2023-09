Conférence gesticulée « Corps en colère » Rue des Pêcheries Orval sur Sienne, 18 octobre 2023, Orval sur Sienne.

Orval sur Sienne,Manche

Conférence gesticulée « Corps en colère », entre théâtre et conférence..

2023-10-18 20:00:00 fin : 2023-10-18 22:30:00. .

Rue des Pêcheries

Orval sur Sienne 50660 Manche Normandie



Gesticulated conference « Corps en colère », a cross between theater and conference.

Conferencia gestual « Corps en colère », un cruce entre teatro y conferencia.

Gestikulierter Vortrag « Corps en colère », zwischen Theater und Vortrag.

