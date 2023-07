Club Nautique de Charleville-Mézières (C.N.C.M) Rue des Pâquis – Base Nautique Jean Delautre Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

En été, initiation, découverte et perfectionnement à l’aviron, en juillet avec stages pour enfants et adultes, organisation de randonnées : réservation en début de séance 8h45 le matin ou 13h45 l’après-midi. Pas de location de bateaux au particulier. Club Nautique de Charleville-Mézières est labellisé École Française d’Aviron 2 étoiles et Label Handisport FFA..

fin : . EUR.

Rue des Pâquis – Base Nautique Jean Delautre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



In summer, initiation, discovery and improvement in rowing, in July with courses for children and adults, organization of excursions: booking at the beginning of the session 8:45 in the morning or 13:45 in the afternoon. No boat hire to individuals. Club Nautique de Charleville-Mézières is labelled École Française d’Aviron 2 stars and Label Handisport FFA.

En verano, iniciación, descubrimiento y perfeccionamiento del remo, en julio con cursos para niños y adultos, organización de excursiones: reserva al inicio de la sesión 8.45 h o 13.45 h. No hay alquiler de barcos para particulares. El Club Náutico de Charleville-Mézières tiene la etiqueta de Escuela Francesa de Remo de 2 estrellas y la etiqueta Handisport FFA.

Im Sommer Einführung, Entdeckung und Perfektionierung des Ruderns, im Juli mit Kursen für Kinder und Erwachsene, Organisation von Wanderungen: Reservierung zu Beginn der Sitzung 8.45 Uhr morgens oder 13.45 Uhr nachmittags. Kein Bootsverleih an Privatpersonen. Club Nautique de Charleville-Mézières ist mit dem Label École Française d’Aviron 2 étoiles und dem Label Handisport FFA ausgezeichnet.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme