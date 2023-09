Korrika Txingudi + Handbikes & Fauteuils Roulants Rue des Orangers Hendaye, 30 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Le Bidasoa Atletiko Taldea d’Irun et de Hondarribia et Urpean Subaquatique Club d’Hendaye avec le partenariat du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, organisent la 24ème Txingudi Korrika.

La nouveauté de cette édition est l’homologation du circuit. Le parcours et sa distance sont homologués pour 10 km, ainsi toutes les performances des participants seront officielles.

Le départ de Hendaye, prévu à 16h30, se fera rue des Orangers, quai de la Floride, en passant par le centre d’Irun et en terminant sur la piste d’athlétisme d’Hondatza à Hondarribia..

2023-09-30

Rue des Orangers

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Bidasoa Atletiko Taldea of Irun and Hondarribia and Urpean Subaquatique Club of Hendaye, in partnership with the Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi, are organizing the 24th Txingudi Korrika.

A new feature of this year?s event is the homologation of the circuit. The course and its distance have been homologated for 10 km, so all participants? performances will be official.

The start from Hendaye, scheduled for 4.30pm, will take place on rue des Orangers, quai de la Floride, passing through the center of Irun and finishing on the Hondatza athletics track in Hondarribia.

El Bidasoa Atletiko Taldea de Irún y Hondarribia y el Club Subacuático Urpean de Hendaya, en colaboración con el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, organizan la XXIV Txingudi Korrika.

La novedad de este año es la homologación del recorrido. El recorrido y su distancia están homologados para 10 km, por lo que todas las actuaciones de los participantes serán oficiales.

La salida desde Hendaya, prevista para las 16.30 horas, será en la calle de los Naranjos, quai de la Floride, pasando por el centro de Irún y finalizando en la pista de atletismo Hondatza de Hondarribia.

Der Bidasoa Atletiko Taldea aus Irun und Hondarribia und der Urpean Subaquatique Club aus Hendaye organisieren in Zusammenarbeit mit dem Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi die 24. Txingudi Korrika.

Die Neuheit dieser Ausgabe ist die Homologation der Strecke. Die Strecke und ihre Distanz sind für 10 km homologiert, so dass alle Leistungen der Teilnehmer offiziell sind.

Der Start in Hendaye ist für 16:30 Uhr geplant und erfolgt über die Rue des Orangers, den Quai de la Floride, durch das Zentrum von Irun und endet auf der Leichtathletikbahn von Hondatza in Hondarribia.

