Journées Européennes du Patrimoine Rue des noyers Firminy, 16 septembre 2023, Firminy.

Firminy,Loire

Tout au long du week-end, un guide accueille le public et propose des zooms sur différents aspects des bâtiments..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Rue des noyers Site Le Corbusier – site mondial d’architecture moderne du XXème siècle

Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Throughout the weekend, a guide will welcome the public and will propose zooms on different aspects of the buildings.

Durante todo el fin de semana, un guía dará la bienvenida a los visitantes y se centrará en distintos aspectos de los edificios.

Während des gesamten Wochenendes empfängt ein Führer das Publikum und bietet Zooms auf verschiedene Aspekte der Gebäude an.

Mise à jour le 2023-07-14 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès