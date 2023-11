PORTES OUVERTES D’HIVER À L’ATELIER DE LA GIROUETTERIE Rue des Mûriers Le Coudray-Macouard, 26 novembre 2023, Le Coudray-Macouard.

Le Coudray-Macouard,Maine-et-Loire

L’Atelier de la Girouetterie a le plaisir de vous convier à son après-midi portes ouvertes d’hiver !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

Rue des Mûriers

Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Atelier de la Girouetterie is pleased to invite you to its winter open house afternoon!

El Atelier de la Girouetterie tiene el placer de invitarle a su tarde de puertas abiertas de invierno

Das Atelier de la Girouetterie freut sich, Sie zu seinem Nachmittag der offenen Tür im Winter einzuladen!

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire