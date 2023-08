JEP 2023 – « Histoire du sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » Rue des Moussons Hauterive Catégories d’Évènement: Allier

Hauterive JEP 2023 – « Histoire du sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » Rue des Moussons Hauterive, 15 septembre 2023, Hauterive. Hauterive,Allier Exposition.

2023-09-15 15:00:00 fin : 2023-09-15 19:00:00. .

Rue des Moussons Salle Farandole

Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-08-23 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Hauterive Autres Lieu Rue des Moussons Adresse Rue des Moussons Salle Farandole Ville Hauterive Departement Allier Lieu Ville Rue des Moussons Hauterive latitude longitude 46.086611;3.450001

Rue des Moussons Hauterive Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterive/