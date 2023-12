Atelier de gastronomie : Menu de Noël Rue des Moulins Vitry-le-François, 16 décembre 2023 07:00, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Préparation d’un plat pour Noël avec le chef étoilé Jérôme Feck de l’Angleterre. 14h30 : Foie gras. 16h : Saint Jacques-lentillons de champagne sauce vadouvan. 17h30 : Sablé alsacien-bredele. à Réser..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Rue des Moulins Salle Simone de Beauvoir

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Preparing a dish for Christmas with Michelin-starred chef Jérôme Feck from England. 2:30pm: Foie gras. 4:00 pm: Saint Jacques champagne lentils with vadouvan sauce. 5:30 pm: Sablé alsacien-bredele. à Réser.

Preparar un plato para Navidad con el chef inglés Jérôme Feck, galardonado con una estrella Michelin. 14.30 h: Foie gras. 16.00 h: Vieiras al champán y lentejas con salsa vadouvan. 17.30 h: Shortbread alsaciano y bredele. à Reser.

Zubereitung eines Gerichts für Weihnachten mit dem Sternekoch Jérôme Feck aus England. 14.30 Uhr: Stopfleber. 16 Uhr: Jakobsmuschel-Champagner-Lentillons in Vadouvan-Sauce. 17.30 Uhr: Elsässisches Sablé-Bredele. à Reser.

