Fanzone de la coupe du monde de Rugby Rue des Moulins Chouppes, 8 septembre 2023, Chouppes.

Chouppes,Vienne

Chouppes ouvre sa salle des fêtes à l’occasion de la coupe du monde de rugby !

Les matchs de l’équipe de France seront diffusés sur écran géant. Buvette sur place.

Vendredi 8 septembre, 21h : France – Nouvelle-Zélande

Jeudi 14 septembre, 21h : France – Uruguay

Jeudi 21 septembre, 21h : France – Namibie

Vendredi 6 octobre, 21h : France – Italie.

2023-09-08

Rue des Moulins Salle des fêtes

Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Chouppes opens its village hall for the Rugby World Cup!

French team matches will be shown on a giant screen. Refreshments on site.

Friday, September 8, 9pm: France – New Zealand

Thursday, September 14, 9pm: France – Uruguay

Thursday, September 21, 9pm: France – Namibia

Friday, October 6, 9pm: France – Italy

¡Chouppes abre su sala de fiestas para la Copa del Mundo de Rugby!

Los partidos de la selección francesa se proyectarán en una pantalla gigante. Bar de refrescos in situ.

Viernes 8 de septiembre, 21:00 h: Francia – Nueva Zelanda

Jueves 14 de septiembre, 21.00 horas: Francia – Uruguay

Jueves 21 de septiembre, 21:00 h: Francia – Namibia

Viernes 6 de octubre, 21:00 h: Francia – Italia

Chouppes öffnet seinen Festsaal anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft!

Die Spiele der französischen Nationalmannschaft werden auf einer Großleinwand übertragen. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Freitag, 8. September, 21 Uhr: Frankreich – Neuseeland

Donnerstag, 14. September, 21 Uhr: Frankreich – Uruguay

Donnerstag, 21. September, 21 Uhr: Frankreich – Namibia

Freitag, 6. Oktober, 21 Uhr: Frankreich – Italien

