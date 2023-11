Dictée pour tous Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches, 25 novembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Retrouvez vos jeunes années en participant à une dictée ludique sur un texte choisi par les bibliothécaires.

Le texte offre différents niveaux de difficultés. Chacun s’arrete quand il veut, aucune compétition, c’est avant tout un moment de convivialité qui se terminera par le verre de l’amitié..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Rue des Morins

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Reconnect with your younger years by taking part in a fun dictation on a text chosen by the librarians.

The text offers different levels of difficulty. There’s no competition, just a convivial moment that ends with a glass of friendship.

Recupere su juventud participando en un divertido dictado basado en un texto elegido por los bibliotecarios.

El texto ofrece diferentes niveles de dificultad. No hay competición y cada uno puede parar cuando quiera. Sobre todo, es un momento de convivencia que terminará con una copa de amistad.

Versetzen Sie sich in Ihre Jugendjahre zurück, indem Sie an einem spielerischen Diktat zu einem von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ausgewählten Text teilnehmen.

Der Text bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade. Jeder hört auf, wann er will, es gibt keinen Wettbewerb, es ist vor allem ein Moment der Geselligkeit, der mit einem Glas Freundschaft endet.

Mise à jour le 2023-10-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire