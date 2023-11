Balade de Noël aux Minimes Rue des Minimes Compiègne, 16 décembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Balade de Noël aux Minimes avec des artistes, artisans et créateurs. En soutien à la fondation Les apprentis d’Auteuil, et en partenariat avec l’artiste Junior Fritz Jacquet (sculpteur plasticien). Animations festives pour petits et grands, stands gourmands, vin chaud et jus d’orange chaud..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. 0 .

Rue des Minimes

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Christmas stroll in Les Minimes with artists, craftsmen and designers. In support of the Les apprentis d’Auteuil foundation, and in partnership with Junior artist Fritz Jacquet (plastic sculptor). Festive entertainment for young and old, food stalls, mulled wine and hot orange juice.

Paseo navideño por Les Minimes con artistas, artesanos y diseñadores. En apoyo de la fundación Les apprentis d’Auteuil y en colaboración con el artista junior Fritz Jacquet (escultor plástico). Animaciones festivas para grandes y pequeños, puestos de comida, vino caliente y zumo de naranja caliente.

Weihnachtsspaziergang in Les Minimes mit Künstlern, Handwerkern und Kreativen. Zur Unterstützung der Stiftung Les apprentis d’Auteuil und in Partnerschaft mit dem Künstler Junior Fritz Jacquet (plastischer Bildhauer). Festliche Animationen für Groß und Klein, Schlemmerstände, Glühwein und heißer Orangensaft.

Mise à jour le 2023-11-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme