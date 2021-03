Rue des Métiers d’Art – 11ème édition, 29 octobre 2021-29 octobre 2021, Nontron.

EUR 2 Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron assure la promotion des métiers d’art du Périgord-Limousin. Rue des Métiers d’Art est l’un des principaux évènements qu’il organise pour valoriser le talent des professionnels et le faire connaître au grand public.

Connue pour sa coutellerie (le plus ancien couteau fermant de France !), Nontron accueille aujourd’hui et met régulièrement à l’honneur tous ceux qui font de leur métier un art. Le Salon Rue des Métiers d’Art reçoit au centre de la petite ville 30 artisans créateurs, œuvrant dans la décoration et le mobilier, les arts de la table, les bijoux et les accessoires de mode.

En plein Périgord Vert, campagne loin des grandes villes, ceux-ci vous démontrent leur savoir-faire et leur inventivité associant esthétique et innovation. Maroquiniers, céramistes, tourneur sur bois, ébéniste, tisserand, souffleur de verre, émailleur, …, ils vous montrent leur maîtrise de la terre, du verre, du bois, du textile, du cuir, du papier ou encore du métal.

Pour l’usage, ou par plaisir, craquez sur leurs dernières collections, pièces uniques réalisées en petites séries, objets originaux et durables, produits localement et adaptés aux usages contemporains, de quoi habiller avec classe et originalité votre table, votre maison et votre famille !

