VIDE-GRENIER À SAVENAY Rue des Mésanges Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Savenay

VIDE-GRENIER À SAVENAY Rue des Mésanges, 16 avril 2023, Savenay . VIDE-GRENIER À SAVENAY Complexe Polyvalent Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique Rue des Mésanges Complexe Polyvalent

2023-04-16 – 2023-04-16

Rue des Mésanges Complexe Polyvalent

Savenay

Loire-Atlantique . Vide-grenier organisé par le Comité de Soutien à Diwan Savenay

13€ l’emplacement intérieur

13€ l’emplacement extérieur

Buvette et restauration sur place animationdiwan@hotmail.com +33 6 20 25 84 36 Rue des Mésanges Complexe Polyvalent Savenay

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu Savenay Adresse Savenay Loire-Atlantique Rue des Mésanges Complexe Polyvalent Ville Savenay Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Rue des Mésanges Complexe Polyvalent Savenay

Savenay Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay /

VIDE-GRENIER À SAVENAY Rue des Mésanges 2023-04-16 was last modified: by VIDE-GRENIER À SAVENAY Rue des Mésanges Savenay 16 avril 2023 Complexe Polyvalent Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique Loire-Atlantique Rue des Mésanges Savenay

Savenay Loire-Atlantique