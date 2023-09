La parole est à vous ! Rue des Menuts Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

Saint-Michel, un quartier à partager… Pour ce format un peu différent, venez partager vos tranches de vie, petites histoires et sensations. Un quartier se vit, mais aussi et avant tout se ressent. Créons ensemble une cartographie sensible de St-Mich’, où l’histoire des monuments laisse place à la vôtre.

22 novembre à 14h30. Rdv au 3 rue des Menuts (Tram C & D, station Porte de Bourgogne). 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

