Portes ouvertes Rue des Marronniers Senonches, 7 octobre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Venez faire des affaires au local du secours populaire , vous y trouverez des vêtements neufs et d’occasion, meubles , jouets, bibelots….L’argent récolté sera utilisé afin d’aider les personnes en difficulté..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Rue des Marronniers

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and do business at the local secours populaire, where you’ll find new and second-hand clothes, furniture, toys, knick-knacks….The money raised will be used to help people in difficulty.

Ven a hacer unas compras al secours populaire, donde encontrarás ropa nueva y de segunda mano, muebles, juguetes y chucherías….El dinero recaudado se destinará a ayudar a personas con dificultades.

Hier finden Sie neue und gebrauchte Kleidung, Möbel, Spielsachen, Nippes….Das gesammelte Geld wird verwendet, um Menschen in Not zu helfen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU PERCHE