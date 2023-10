Stage de cirque Rue des Maraîchers Aire-sur-l’Adour, 30 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Stage de cirque du 30/10 au 03/11

9h30 à 11h30 : 4-6ans

13h30-16h30 : 7ans et +

Au programme : jonglerie, acrobatie, équilibre, discipline aérienne, expression

05 58 71 66 94.

2023-10-30 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

Rue des Maraîchers

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Circus workshop from 30/10 to 03/11

9.30am to 11.30am: 4-6 years

1:30 to 4:30 p.m.: 7+ years

Program: juggling, acrobatics, balance, aerial discipline, self-expression

05 58 71 66 94

Taller de circo del 30/10 al 03/11

de 9.30 a 11.30: 4-6 años

13.30 a 16.30: 7+ años

En el programa: malabares, acrobacias, equilibrio, disciplina aérea, autoexpresión, etc

05 58 71 66 94

Zirkuskurs vom 30/10 bis zum 03/11

9.30 bis 11.30 Uhr: 4-6 Jahre

13.30-16.30 Uhr: 7 Jahre und älter

Auf dem Programm: Jonglieren, Akrobatik, Gleichgewicht, Luftdisziplin, Ausdruck

05 58 71 66 94

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Aire sur l’Adour